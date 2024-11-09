Yangında dumandan etkilenen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kayseri’nin Develi ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 66 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Yangında dumandan etkilenen yaşlı adam hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 09.11.2024 - 13:42

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde ilçeye bağlı Aşağıeverek mahallesindeki 2 katlı binada yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye yangına müdahale ederken sağlık ekipleri de binada dumandan etkilenen Ahmet Ç.’yi ambulansla Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Ahmet Ç. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken; yangın ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Kayseri #Yangın #duman #yaşlı

İlgili Haberler

Anbean kameraya yansıdı: Sobaya dökülen tiner parlayınca yangın çıktı!

Anbean kameraya yansıdı: Sobaya dökülen tiner parlayınca yangın çıktı!
Yaşlı adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yaşlı adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Sakarya’da iki katlı evde korkutan yangın!

Sakarya’da iki katlı evde korkutan yangın!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler