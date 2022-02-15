Yangında dumandan zehirlenen ikiz kardeşler kurtarılamadı
Manisa’nın Kula ilçesinde bir çiftlik evinde çıkan yangında, karbonmonoksit gazından etkilenen 3 yaşındaki ikizler, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay, Kula ilçesine bağlı kırsal Şeritli Mahallesi Bakacak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlker Kırlı’ya ait hindi çiftliğin ikamet kısmında yangın çıktı.
Çiftlik bakıcısı ailenin çiftlik içerisindeyken ikamet bölümünde elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangını gören ve çiftlikte bakıcı olarak çalışan Hatice-Ramazan Atalan çifti, alevlerin yükseldiği evden 3 yaşındaki ikizleri Yusuf İmran ve Halil İbrahim Atalan’ı kurtarmak için yanan eve girdi. Atalan çifti, yangında karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirtilen çocuklarını kendi imkanları ile çıkararak Kula Devlet Hastanesi’ne getirdi.
Durumları ağır olarak hastaneye getirilen ikizler, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İkizlerin acı haberi Kula’ya adeta yasa boğarken, küçük çocukların cansız bedenleri ön otopsi yapılmak için Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
İlgili Haberler
- Türk-İş'e göre ocakta 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 13 bin 844 lira, açlık sınırı 4 bin 250 lira oldu
- Arınç’tan FETÖ tutuklusu Nusret Muğla'nın ölümü sonrası mesaj: Nusret Ağabey hakkını helal et…
- İzmir'de şüpheli ölüm: Hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Duygu kurtarılamadı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
En Çok Okunan Haberler
- Arabada cansız bedeni bulundu: Galerici gencin sır ölümü
- Süper Lig ekibinde ayrılık!
- Medical Park Stadyumu çöküyor iddiasına yanıt
- Trpisovsky, İstanbul'a getirilmedi
- Vali'den AKP'li başkana ziyaret
- 'Bir dakika dahi içeride kalmamamız gerekiyor'
- Alanyaspor'da ayrılık!
- Vergiden muaf tutulması istendi
- Kilicdaroglu wovs to deliver justice, freedom
- 28. POMEM sınav giriş yerleri belli oldu2022 POMEM sınav