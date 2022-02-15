Yangında dumandan zehirlenen ikiz kardeşler kurtarılamadı

15 Şubat 2022 Salı, 17:24

Olay, Kula ilçesine bağlı kırsal Şeritli Mahallesi Bakacak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlker Kırlı’ya ait hindi çiftliğin ikamet kısmında yangın çıktı.

Çiftlik bakıcısı ailenin çiftlik içerisindeyken ikamet bölümünde elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangını gören ve çiftlikte bakıcı olarak çalışan Hatice-Ramazan Atalan çifti, alevlerin yükseldiği evden 3 yaşındaki ikizleri Yusuf İmran ve Halil İbrahim Atalan’ı kurtarmak için yanan eve girdi. Atalan çifti, yangında karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirtilen çocuklarını kendi imkanları ile çıkararak Kula Devlet Hastanesi’ne getirdi.

Durumları ağır olarak hastaneye getirilen ikizler, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İkizlerin acı haberi Kula’ya adeta yasa boğarken, küçük çocukların cansız bedenleri ön otopsi yapılmak için Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



