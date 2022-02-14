İzmir'de şüpheli ölüm: Hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Duygu kurtarılamadı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, fenalaşması sonucunda hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Duygu Huriye A., yaşamını yitirdi. Yapılan tetkiklerde ise kanında uyuşturucu madde olduğu ileri sürüldü. Duygu Huriye A.'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Ödemiş ilçesinde saat 18.00 sıralarında evde oturduğu sırada rahatsızlanan Duygu Huriye A., Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yapılan tetkiklerde kanında uyuşturucu madde olduğu ileri sürüldü. Duygu Hariye A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Genç kızın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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