Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini arayıp hakaret etmişlerdi: 3 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 26.01.2025 - 16:33

Güncelleme: 26.01.2025 - 16:33

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin ailelerinin telefon numaralarını elde edip arayarak, alay içerikli ifadeler kullandıkları öne sürülen şüphelilerle ilgili çalışma başlatmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayıp hakaret eden 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Aksaray’da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D.; Nevşehir’de ikamet eden 20 yaşındaki F. A. ve Bitlis’te ikamet eden 19 yaşındaki D.D.'nin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden yakınlarıyla çirkin ve ahlak dışı sözler sarfeden vicdansızlar yakalandı" açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya, tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.