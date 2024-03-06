Yanında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu

Yayınlanma: 06.03.2024 - 10:01

Güncelleme: 06.03.2024 - 10:38

Olay, dün gece saatlerinde Büyükşehir Mahallesi’ndeki bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre bankta hareketsiz şekilde duran 20 yaşındaki Muhammet Fatih B. isimli genç, çevredekilerin dikkatini çekti.

Gencin yanında silah olduğu ve kafasına ateş edilmiş şekilde olduğunu fark edenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolün ardından hayatta olduğu tespit edilen genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri gencin bulunduğu bankta çalışma yaparken bir adet mermi kovanı tespit edildi.