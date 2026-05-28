Yanlış et saklama gıda zehirlenmesine yol açabiliyor: ‘Oda sıcaklığında uzun süre bekletmeyin’

Kurban Bayramı’nda et tüketimiyle birlikte uzmanlardan saklama ve muhafaza koşullarına ilişkin önemli uyarılar geldi. Yaz sıcaklarının etkisiyle uygun koşullarda muhafaza edilmeyen etlerde bakteri oluşumunun hızlandığına dikkat çeken uzmanlar, yanlış saklama yöntemlerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Özellikle kesim sonrası etin uzun süre oda sıcaklığında bekletilmesi, havasız poşetlerde taşınması ve hijyen kurallarına uyulmaması gıda zehirlenmesi riskini artırıyor.

Cumhuriyet’e konuşan gıda mühendisi Nurten Sırma, kurban etinin doğru şekilde dinlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Kesim sonrası etin hemen tüketilmesi önerilmez. Çünkü kas dokusunda ‘rigor mortis’ yani ölüm sertliği süreci başlar. Bu dönemde et daha sert ve sindirimi daha zor olur” dedi.

‘ET EN AZ 12 SAAT DİNLENDİRİLMELİ’

Yeni kesilmiş etin daha yumuşak ve sindirimi kolay hale gelmesi için dinlendirilmesi gerektiğini ifade eden Sırma, “Etin en az 12 saat, ideal olarak ise yaklaşık 24 saat buzdolabında dinlendirilmesi önerilir. Bu süreçte kas lifleri gevşer, et hem lezzet hem de kalite açısından daha iyi hale gelir” diye konuştu.

‘HAVASIZ POŞETLERDE BEKLETMEYİN’

Kurban etinin kesim sonrası havasız poşetlerde tutulmasının yanlış olduğuna dikkat çeken Sırma, etin hava alacak şekilde muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi. Sırma, “Et; hava dolaşımı sağlanarak, üst üste yığılmadan, temiz kaplarda ve uygun soğutma koşullarında dinlendirilmelidir. Havasız ortamlar bakterilerin çoğalması için uygun zemin oluşturabilir” ifadelerini kullandı. Etin uzun süre oda sıcaklığında bırakılmasının ciddi sağlık riski taşıdığını belirten Sırma, özellikle yaz aylarında bakterilerin çok daha hızlı çoğaldığını söyledi. Sırma, “5 ila 60 derece arası sıcaklıklar bakteriler için riskli bölgedir. Çiğ etler normal koşullarda en fazla 2 saat, sıcak havalarda ise 1 saat içinde buzdolabına kaldırılmalıdır” dedi. Bayram döneminde en sık yapılan hatalardan birinin sıcak etin çöp poşetlerinde taşınması olduğunu belirten Sırma, her plastik ambalajın gıda ile temasa uygun olmadığını değinerek “Gıda taşımaya uygun olmayan plastiklerde kimyasal madde geçişi yaşanabilir. Ayrıca etin üst üste yığılması yeterli soğumayı engeller ve raf ömrünü kısaltır” diye ekledi.

BOZULMUŞ ET NASIL ANLAŞILIR?

Bozulmuş ette en önemli belirtilerin renk, koku ve doku değişimleri olduğunu ifade eden Sırma, “Taze et parlak kırmızı renkte olurken, bozulan ette gri, kahverengi veya yeşilimsi renk değişimleri görülebilir. Keskin kötü koku ve yapışkan yüzey de bozulmanın işaretidir” dedi. Şüpheli görünen etlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Sırma, “Gıda güvenliğinde temel kural şudur: Şüpheli et tüketilmez” ifadelerini kullandı.