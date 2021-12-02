Yanlış yatak tercihi tarihe karışıyor

02 Aralık 2021 Perşembe, 16:21

Leobed, uluslararası patentli Z kesim teknolojisi sayesinde bir yatakta dört farklı konforu sunuyor. Sert, orta sert, yumuşak ve orta yumuşak olmak üzere, dört farklı yatağı, tek üründe buluşturduklarını vurgulayan yönetim kurulu Başkanı Eren Çağlar Niron, “İyi bir uyku ile yeni güne mutlu başlamak için yapmanız gereken tek şey bir Leobed yatağı alıp doğru tarafı seçmeniz. Çünkü aynı yatakta bütün özellikler bir arada bulunuyor” diye konuştu.



‘Yılın İnovasyon Ödülü’nü kazandıkları ürünlerini bayiler için daha keyifli bir ticaret aracı haline getirdiklerini belirten Niron, şunları söyledi:

“Mevcut sistemde bayilerin müşterilerini bekletmeden hızlı sevkıyat yapabilmesi için stoklu çalışması gerekiyor. Bu da doğal olarak hem yer hem fazladan çalışan hem de finansman ihtiyacı doğuruyor. Böylece yatırım maliyeti de artıyor. Bayimizin yapması gereken tek şey ürünü göstermek olacak. Biz bir günde ya da en fazla 72 saat içinde ürünü müşteriye ulaştıracağız. Bir de tüketiciler kredi kartı ile taksitli alışveriş yapmak istiyor. Bu da bayilere ekstra bir yük daha getiriyor. Biz kendi sistemimizi kullanarak bu sorunu da ortadan kaldırıyoruz. Kredi kartı ile taksitli alışverişlerde komisyon ücreti almıyoruz. Böylece bayilerimiz stok, sevkıyat ve komisyon ücreti olmadan daha karlı bir ticaret yapmış oluyor.”