Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü’ne savcılar geldi: Koruduğumuz klasörler tutanak altında

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 17:12

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 17:12

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde 10 ilde yıkılan 12 binden fazla binada, on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Hatay’daki Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü’nün yıkıldığı iddiası ise, delillerin karartılması korkusunu gündeme getirirken, avukatlar 2 gün boyunca bina önünde nöbet tuttu.

Nöbet tutan avukatlardan Ömer Meşe, yaşanan son gelişmeleri Cumhuriyet’e anlattı.

"KORUNAKLI YERE GİDECEK"

Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü’ne iki savcının geldiğini belirten Meşe, "Koruduğumuz klasörler tutanak altına alındı, adliyeye götürülecek" dedi.

Avukat Ömer Meşe, müdürlüğün arkasında yer alan ve yıkılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait bina hakkında ise, "Bütün evrakların da kurtarılabilmesi için, enkazda kalan evraklar çatılı yağmurdan ve yangından etkilenmeyecek bir yere alınacak. Burada evraklar ayıklanacak" ifadelerini kullandı.