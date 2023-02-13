Yurttaşlar, Hatay'da Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü’nün önünde nöbet tutuyor

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 07:58

Kahramanmaraş merkezli iki depremde 10 ilde yıkılan 12 binden fazla bina on binlerce kişiye mezar oldu. Hatay’daki Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü’nün yıkıldığı iddiası ise delillerin karartılması korkusunu gündeme getirdi.

"PLAKASIZ ARAÇLAR, SİLAHLAR"

Müdürlük binasında okul, işyeri ve konutların yapı laboratuvar test sonuçlarının olduğu belirtildi. İddiaların ardından müdürlüğün önünde avukatlar nöbet tutmaya başladı. Yıkıldığı belirtilen binanın ise Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü’nün arkasında bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı bir bina olduğu, yıkılan binanın içinde de belge olduğu kaydedildi. Nöbet tutan avukatlardan Ömer Meşe, Cumhuriyet’e konuştu.

Avukat Meşe yaşananları şöyle anlattı: “Müdürlüğün önünde belge koruyoruz. Kimliği belirsiz ve plakasız araçlarla insanlar geliyorlar, belge musallat oluyorlar. Sonrasında gittiler ve buraya başka silahlı kişiler geldi plakasız araçlarla. Onlar da belge musallat olmaya kalktılar. Sıkıntılı binaların arşivi burada. Bu binada hiç hasar yok. Belge başka bir odaya koyduk, düzenledik, videoya aldık, sırt numaralarıyla klasörleri. Önüne de barikat kurduk. Şu an üç avukat arkadaş burada nöbetteyiz. Gönüllü birkaç arkadaş daha var şu an binanın nöbetteyiz.”

Savcılıktan dönüş olmadığına dikkat çeken Meşe, “Hatay ve ilçelerinin bütün yapı ruhsatlarının eksiği, tutarsızlığı, cezaları, bütün kayıpları bu klasörlerde. Hatay tam anlamıyla keşmekeş. Herhangi bir sokağa araçla girmek zaten çok zor. Buraya koşarak geldik” diye konuştu.

"ASAYİŞ SORUNU VAR"

“Hava karardıktan sonra asayiş sorununun ayyuka çıktığını” kaydeden Meşe, “Dolayısıyla akşam aynı grupların tekrar bu belge musallat olması büyük bir olasılık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunun için doğrudan genelge yayımlamış. Demiş ki ‘Bu laboratuvarın ve belge bulunduğu bina için işsiz kişiler binada kaldığından sebep, yıkım kararı alınmıştır’. Fakat böyle bir gerçeklik de yok” diye konuştu.Avukat Meşe, “Burada yan taraf lojistik amaçlı kullanılıyor. Yardım malzemeleri geliyor. Diğer tarafta zaten arşiv belge var. Burada yıkılması gereken tehlike arz eden o kadar bina varken hiç sıkıntısı olmayan bina için yıkım kararı çıktı” ifadelerini kullandı. Öte yandan resmi yazı yayımlayan bakanlık iddiaları yalanlarken “Özetle yıkım kararı doğru ve belge matbu olarak tutuyoruz. Resmi yazışma ve raporlarını Belgenet üzerinden dijital ortama aktarıyoruz. Belgeler, il müdürlüğü arşivine taşınacaktır” dedi.

"ÇÖKEN BİNAYA ÇAKIL DÖKTÜLER"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adana’nın Çukurova ilçesinde 96 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı Hasan Alpargün Apartmanı’nın enkazının çakılla kaplandığı iddia edildi. Avukat Beşir Ekinci, “Kimin emri olduğu belli olmadan, binanın üzerine delil bile alınmadan çakıl döküldü. Kendi imkânlarımızla delil almaya çalışıyoruz. Burada vatandaşlar var. Yetkililerden kimseye ulaşamıyoruz. Az önce bir zabıta geldi, bize ‘Fotoğraf çekin, gidin’ dediler. Polis geldi, ‘Biz buranın ekibi değiliz’ dediler. Enkazdan çıkan araçların nereye gittiği belli değil. İş makinesi işini bitirdi, gidiyor” ifadelerini kullandı.

Müteahhit Hasan Alpargün, kaçtığı KKTC’de gözaltına alınmıştı. Türkiye’den KKTC’ye 990 bin dolar, 890 bin Euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlenen Alpargün Türkiye’ye getirilmişti.