Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Banu Aslan'ın önceki görevleri neler?

Yayınlanma: 11.08.2023 - 11:35

Güncelleme: 11.08.2023 - 11:35

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atamalar yapıldı. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne Banu Aslan getirildi. Yurttaşlar, Banu Aslan'ün hayatını merak etti. Peki, Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Banu Aslan'IN önceki görevleri neler? İşte Banu Aslan'ın hayatı ve biyografisi...

BANU ASLAN KİMDİR?

Banu Aslan, 1977'de Ankara'da doğdu. Aslan, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da, Yüksek öğrenimlerini; 1995-2000 yılları arasında (Kayseri) Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde lisans eğitimi , 2020 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimi ve 2001 yılında Gazi Üniversitesi (Fen Bilimleri Enstitüsü- Enerji A.B.D) Makine Mühendisliği bölümünde yüksek lisans, 2007 yılında Erciyes Üniversitesi (Fen Bilimleri Enstitüsü-Termodinamik A.B.D.) Makine Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans , 2020 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Sosyal Bilimler Enstitüsü-Özel Hukuk) Hukuk bölümünde yüksek lisans eğitimi gördü.

2000-2006 yılları arasında (Sivas) Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde, Şebinkarahisar (Giresun) Meslek Yüksek Okulunda sırasıyla; Öğretim Görevlisi, Staj Komisyon Başkanı, Müdür Yardımcısı olarak, 2006-2012 yılları arasında Kayseri (mülga) Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde; Proje Şubesinde ve Yapım Şubesinde kontrol mühendisi, Toplam Kalite Yönetimi Genel Koordinatörü, Yapı Malzemeleri Şube Müdür V. ,İl Müdür Yardımcısı V. olarak görev yaptı.

2012-2014 yılları arasında Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürü olarak görevini yürüten Banu Aslan bu süre içerisinde Iğdır Valiliğinden 3 kez Başarı Belgesi ve 1 kez Üstün Başarı Belgesi aldı.

2014-2016 yılları arasında da Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürü olarak görevini yürüten Banu Aslan, bu süre içerisinde Ankara Valiliğinden başarı belgeleri almıştır.

Banu Aslan, 2016- tarihinden itibaren Yapı İşleri Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Dezavantajlı gruplara yönelik (engelli, çocuk, yaşlı, ihtiyaç sahibi, bağımlı vb.) 10 un üzerinde sosyal sorumluluk projesinde proje sahibi, proje yöneticisi ve/veya koordinatörü olarak görev almıştır. Bu projeler nedeniyle görev yaptığı İllerde ki İl Müdürlüklerimiz birçok kamu kurum ve kuruluşlarından ödüle layık görüldü Ayrıca; TSE tarafından düzenlenen 'Güvenli Yeşil Bina Sertifikası' nı Ülkemizde ilk alan kamu binası olan Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (2013) proje ve yapımında, harcama yetkilisi yatırım sorumlusu olarak çalıştı.