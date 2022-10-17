Yapı Kredi mobil ve İnternet Şubesi'ne neden girilmiyor? Yapı Kredi mobil uygulaması çöktü mü?

17 Ekim 2022 Pazartesi, 10:54

Yapı Kredi müşterileri bankanın mobil uygulaması ve internet şubesine giriş yapamıyor. Türkiye'de milyonlarca müşterisi bulunan Yapı Kredi'nin mobil uygulamasına girmeye çalışan kullanıcılar hatayla karşılaştı. 17 Eklim Pazartesi sabah saatlerinden itibaren başlayan sistem arızası, kullanıcıları endişelendirdi.

YAPI KREDİ MOBİL VE İNTERNET ŞUBESİ'NE NEDEDN GİRİLMİYOR?

Banka müşterileri mobil bankacılığın yanı sıra internet şubeden de işlemlerini gerçekleştiremiyor.

Sorun ile ilgili Yapı Kredi'den henüz açıklama gelmedi.