Yaptığı protestolar gündem olmuştu: Melisa Aydınalp davasında karar çıktı!
İstanbul'da Cadde Bostan ve Bağdat Caddesi'nde ip mayoyla gezerek 'Memelere Özgürlük' pankartı açan kadın hakları aktivisti Melisa Aydınalp hakkındaki karar çıktı.
Kadın hakları aktivisti Melisa Aydınalp’in Kadıköy, Bağdat Caddesi’nde ip mayoyla gezdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. O görüntüler sonrasında harekete geçen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Melisa Aydınalp’in gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmesine karar verdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Melisa Aydınalp savcılıkta ifade verdi. Savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği yurtdışı çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol hükmü uygulanmasına karar verilmişti.
'Hayasızca Hareketlerde Bulunma' suçundan 1 yıldan 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davadan Melisa Aydınalp beraat etti.
İddianamede "Somut olaya bakıldığında sanığın giysileriyle mahrem bölgelerini kapattığı, alenen cinsel ilişkide bulunduğuna veya madde kapsamındaki belirtilen şekilde teşhircilik yaptığına ilişkin delil elde edilemediği anlaşıldığından sanığın beraatine karar verildi" ifadeleri yer aldı.
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