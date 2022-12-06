Yaptırdığı ahırda tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu

06 Aralık 2022 Salı, 12:18

Evli, 3 çocuk babası Sinan Medret, Aralık ilçesi Nahçıvan yolunda yeni yaptırdığı ve içi boş olan ahırda, bu sabah, başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. İhbarla ahıra gelen polis, çevre güvenliğini aldı.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Medret'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı.