Yaptırdığı ahırda tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu

Iğdır'ın Aralık ilçesinde belediye işçisi Sinan Medret (43), yaptırdığı ahırda ölü bulundu. Başından tabancayla vurulan Medret'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

DHA
06 Aralık 2022 Salı, 12:18
Yaptırdığı ahırda tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu
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Evli, 3 çocuk babası Sinan Medret, Aralık ilçesi Nahçıvan yolunda yeni yaptırdığı ve içi boş olan ahırda, bu sabah, başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. İhbarla ahıra gelen polis, çevre güvenliğini aldı.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Medret'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı. 


Ahır ölü bulundu saldırı

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