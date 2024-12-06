Yaralı kedi acil servise gelerek yardım bekledi
Bursa İnegöl’de bir aracın çarptığı tahmin edilen bacağı kırık kedi, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne gelerek yardım aradı. Sağlık personelinin fark edip bildirmesi üzerine, kedi tedavi için Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’ne götürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir aracın çarptığı bacağı kırık kedi, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne geldi. O anlar kameraya yansırken, kedi tedavisi için Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’ne götürüldü.
İnegöl’de bir aracın çarptığı tahmin edilen sol arka bacağı kırık kedi, aksayarak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne geldi. Hastane kapısında dolaşan ve koridorda bekleyen kediyi gören sağlık personeli, İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi.
Gelen ekipler, kediyi tedavisi için, Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’ne götürdü.
Kedinin hastane kapısıyla, koridorda beklediği anlar kameraya yansıdı.
Etiketler: #Kedi #acil servis
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