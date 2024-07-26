Yaralı serçeyi kurtarmak isterken kamyon çarptı

Tunceli'de kamyonetten inerek yolun ortasındaki yaralı serçeyi kurtarmak isteyen Cihan Karaca’ya (41) kamyon çarptı.

DHA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 12:14
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Kaza, dün Tunceli-Elazığ karayolu Aktuluk mevkisindeki Pertek Kavşağı’nda meydana geldi. Cihan Karaca, arkadaşının kullandığı kamyonetle seyir halindeyken, yolda yaralı bir serçeyi gördü.

Kamyonetten inen Karaca, bu sırada sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hareket halindeki kamyonu fark etmeden kuşu almak için yolun ortasına geldi. Serçeyi eline alan Karaca’ya, bu sırada kamyon çarptı.

Kamyondan inen sürücü şok geçirirken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karaca, ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Kaburgasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Karaca’nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, gözaltına alınan sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.


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