Yaralı şüphe çekti, kaçak kazı sırasında patlama ortaya çıktı: 1 yaralı, 7 gözaltı
Denizli'de kaçak kazı sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Patlamada bir kişi yaralanırken 7 kişi gözaltına alındı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün devlet hastanesine arkadaşı tarafından yaralı halde getirilen İbrahim T.'nin durumundan şüphelenip, ifadesini aldı. İbrahim T., kaçak kazı yaptıkları sırada el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralandığını söyledi.
İbrahim T.’nin ifadesinden yola çıkan jandarma, kaçak kazı yaptığı belirlenen Süleyman A., Ahmet A., Serdar G., Süleyman G., Seyhan B., Ramazan A. ve Kadir B.'yi adreslerinde yakalayıp gözaltına aldı.
KURULU VAZİYETTE PATLAYICI BIRAKMIŞLAR
Jandarma ekipleri, kaçak kazının yapıldığı Çivril ilçesi Koçak Mahallesi Kızılkayalar mevkisine de gitti. Buradaki incelemede, şüphelilerin patlamadan sonra kaçtıkları ve arkalarında kurulu vaziyette fünyeye bağlı el yapımı patlayıcı bıraktıkları belirlendi.
Jandarma bomba imha ekibi, el yapımı patlayıcıyı imha ederek etkisiz hale getirdi. Şüphelilerden İbrahim T.'nin hastanedeki tedavisi ile diğer 7'sinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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