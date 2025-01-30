Yardım çığlıkları geceyi inletti: 15 yaşındaki çocuk falezlerden düştü!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 10:46

Güncelleme: 30.01.2025 - 10:46

Olay, dün akşam saat 20.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi’nde bulunan falez bandında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir kişinin yardım çığlığını duyan yurttaşlar sesin geldiği yöne ilerledi.

“Yardım edin, dayanamıyorum” diyerek yardım isteyen çocuk sesinin, yaklaşık 20 metrelik yükseklikten deniz seviyesindeki kayalık alanda olduğunu fark eden yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KARADAN ULAŞILAMAYINCA DENİZ POLİSİ DEVREYE GİRDİ

Bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri karadan ulaşımın imkansız olduğu kızın bulunduğu alan için Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipten destek istendi. Bölgeye gelen deniz polisi bölgede arama yaparken çocuk ekiplere “Buradayım” diyerek yerini belli etmeye çalıştı.

Sığ ve kayalık alana girmekte zorlanan deniz polisi kısa süreli uğraşın ardından çocuğa ulaştı. Deniz polisinin kucağına alarak kayalık alandan çıkardığı çocuk, bota alınırken yaraları nedeniyle acı içinde çığlık attığı görüldü.

YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

İsminin Yağmur Z. (15) olduğu öğrenilen kız çocuğu, deniz polisi tarafından botla Kaleiçi Yat Limanı’na götürüldü.

Deniz Liman Şube Müdürlüğü’nde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi polis botunda yapılan Yağmur Z., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Yağmur Z.’nin düşme neticesinde vücudunda kırıklar olduğu öğrenilirken, sağlık görevlileri sık sık uyumaması konusunda uyarıda bulundu.