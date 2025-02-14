Yardım için geldiği inşaatta feci şekilde can verdi!
Antalya’da arkadaşlarına bir günlük yardım için gelen 50 yaşındaki inşaat ustası Salim Taşkın, çatıdan düşerek hayatını kaybetti.
Antalya’nın Döşemealtı ilçesine bağlı Altınkale Mahallesi'nde Orhan Veli Caddesi üzerinde bulunan bir villa inşaatında sabah saat 10.30 sıralarında feci bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde bir inşaatta çatı izolasyonu işinde arkadaşlarına bir günlük yardım etmek amacıyla gelen Salim Taşkın (50), çatıda çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Arkadaşlarının olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine verilen adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Taşkın’ın hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine adrese Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasının ardından Salim Taşkın'ın cansız bedeni cenaze aracına alınarak kaldırıldı.
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