Evine akan suyu kesmek için çıktığı çatıdan düştü!

Karakoçan'da evine damlayan suyu kesmek için çatıya çıkan bir şahıs, 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 22.12.2023 - 12:20
Evine akan suyu kesmek için çıktığı çatıdan düştü!
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Gölpınar Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Özgür Yazıcıoğlu (34), evin içerisine akan suyu kesmek için çatıya çıktı.

Dengesi kaybeden Yazıcıoğlu, 4 katlı binanın çatısından aşağı düştü. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Yazıcıoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Yazıcıoğlu'nun cenazesi asri mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.


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