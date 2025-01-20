Yardım için yola çıktı: Başka aracın çarpmasıyla öldü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kaza yaptığı aracından inip yola çıkan sürücü başka bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Yardım için yola çıktı: Başka aracın çarpmasıyla öldü
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 20.01.2025 - 00:54

T.B. idaresindeki 03 ADT 961 plakalı kamyonet, Sındırgı-Akhisar yolu Kertil Mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Kendi imkanlarıyla araçtan kurtulup yardım istemek için yola çıkan sürücüye, İ.C.L'nin kullandığı 10 AL 101 plakalı araç çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde T.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İ.C.L. ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Etiketler: #Balıkesir #yardım

İlgili Haberler

Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü
Merdivenden düştü: Belindeki tabancanın ateş almasıyla öldü

Merdivenden düştü: Belindeki tabancanın ateş almasıyla öldü
Haluk Perk kimdir? Haluk Perk kaç yaşında, nereli? Haluk Perk neden öldü?

Haluk Perk kimdir? Haluk Perk kaç yaşında, nereli? Haluk Perk neden öldü?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler