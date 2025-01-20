Yardım için yola çıktı: Başka aracın çarpmasıyla öldü
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kaza yaptığı aracından inip yola çıkan sürücü başka bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti.
T.B. idaresindeki 03 ADT 961 plakalı kamyonet, Sındırgı-Akhisar yolu Kertil Mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
Kendi imkanlarıyla araçtan kurtulup yardım istemek için yola çıkan sürücüye, İ.C.L'nin kullandığı 10 AL 101 plakalı araç çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde T.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İ.C.L. ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: #Balıkesir #yardım
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