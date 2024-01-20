Yardımlaşma ve dayanışma derneğine 'kumar' operasyonu!

Osmancık'ta kumar oynatılan derneğe yapılan operasyonda, kumar oynayanlar suçüstü yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 20.01.2024 - 14:19
Yardımlaşma ve dayanışma derneğine 'kumar' operasyonu!
Abone Ol google-news

Çorum'un Osmancık ilçesinde faaliyet gösteren bir yardımlaşma ve dayanışma derneğinde kumar oynatıldığı ihbarını alan ekipler, bahse konu yerle ilgili operasyon için düğmeye bastı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı toplam 5 ekip 23 personel, kumar oynatılan derneğe baskın yaptı.

Yapılan aramada kumar oynanan masadan 3 bin 360 TL ile derneğin farklı kısımlarında da kumar oynanırken kullanılan çok sayıda yazboz, okey taşı, iskambil kağıdı ve sentetik hap ele geçirildi.

Polis, gözaltına aldığı A.Ö., A.A., Y.Ç., E.A., S.S. ve M.G. hakkında işlem yaptı.

Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


Baskın çorum gözaltı KUMAR Operasyon

İlgili Haberler

Isparta’da 4 kişiye 25 bin 700 TL kumar cezası

Isparta’da 4 kişiye 25 bin 700 TL kumar cezası
İstanbul'un iki ilçesinde kumar operasyonu... Binlerce liralık ceza kesildi!

İstanbul'un iki ilçesinde kumar operasyonu... Binlerce liralık ceza kesildi!
Adana'da kumar oynarken yakalananlara 3 milyon lira ceza!

Adana'da kumar oynarken yakalananlara 3 milyon lira ceza!

En Çok Okunan Haberler