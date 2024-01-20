Yardımlaşma ve dayanışma derneğine 'kumar' operasyonu!

Yayınlanma: 20.01.2024 - 14:19

Güncelleme: 20.01.2024 - 14:19

Çorum'un Osmancık ilçesinde faaliyet gösteren bir yardımlaşma ve dayanışma derneğinde kumar oynatıldığı ihbarını alan ekipler, bahse konu yerle ilgili operasyon için düğmeye bastı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı toplam 5 ekip 23 personel, kumar oynatılan derneğe baskın yaptı.

Yapılan aramada kumar oynanan masadan 3 bin 360 TL ile derneğin farklı kısımlarında da kumar oynanırken kullanılan çok sayıda yazboz, okey taşı, iskambil kağıdı ve sentetik hap ele geçirildi.

Polis, gözaltına aldığı A.Ö., A.A., Y.Ç., E.A., S.S. ve M.G. hakkında işlem yaptı.

Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.