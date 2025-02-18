Yargı kıskacı daralıyor! İşte İmamoğlu’na açılan davalar: 5 siyasi yasak, onlarca yıl hapis istemi…

Yayınlanma: 18.02.2025 - 16:12

Güncelleme: 18.02.2025 - 16:12

Türkiye’nin gündeminden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve CHP’li belediyelere yönelik açılan soruşturmalar düşmüyor.

Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ‘bilirkişi’ soruşturmasında hakkında istenen cezaya ilişkin "Bugün savcının oluşan iddianamesiyle şu anda beşinci siyaset yasağıyla ilgili iddianame oldu. 25 yılı aşan hapis cezasıyla yargılanan bir kişi durumundayım. Beni siyaseten devre dışı bırakmak isteyen kişinin adı da belli, Sayın Cumhurbaşkanı... Sayın Cumhurbaşkanı’nı mertliğe davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İmamoğlu’na açılan davalar bununla son bulmuyor. Peki, İmamoğlu hakkında bugüne kadar açılan soruşturma ve davalar hangileri? Bu davalarda istenen cezalar neler? Cumhuriyet, söz konusu soruların cevaplarını derledi.

AHMAK DAVASI: SİYASİ YASAK KARARI İSTİNAFTA

Buna göre, 23 Haziran 2019’da yenilenen seçimleri büyük farkla kazanan İmamoğlu’nun 4 Kasım 2019’da yaptığı bir açıklamada, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine ‘ahmak’ ifadelerini kullanması üzerine, "Bu kararı alanlar ahmaktır" ifadelerini kullanmış ve bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri suç duyurusunda bulunmuştu.

İmamoğlu’nun 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesine atıfla söylediği sözleri YSK üyeleri kendilerine ‘hakaret’ niteliğinde olduğunu belirtmişti.

Bunun üzerine halk arasında ‘ahmak davası’ olarak bilinen yargılama süreci başlamıştı.

Söz konusu davanın sonucunda 14 Aralık 2022'de İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu’nu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına ve siyasi yasakla cezalandırmıştı. Söz konusu karar, hala istinaf sürecinde.

İstinaf, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği hapis ve siyasi yasak cezasını bozabilir veya onaylayabilir. Eğer onanırsa karar Yargıtay’a götürülebilir. Son raddede ceza Yargıtay tarafından onanırsa, karar kesinleşecek.

ORDU VALİSİ’NE ‘HAKARET’

Yine 2019 yılında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz’a ‘hakaret’ ettiği iddiasıyla yargılandı.

İstanbul'a dönüşü sırasında VIP salonunu kullanma talebinin reddedilmesi üzerine yaşanan olayda, İmamoğlu’nun “vali itlik yapmıştır, aynen iletin vali itlik yapmıştır” dediği iddia edilse de İmamoğlu o gün “Vali basitlik yapmıştır” dediğini belirtmişti.

İmamoğlu'nun "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan altı aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep edilmişti. Mahkeme 2021 yılında verdiği kararda 7 bin 80 lira ödemeye mahkum etmişti.

Buna ek olarak mahkeme, İmamoğlu’nun Vali Seddar Yavuz’a 20 bin TL manevi tazminat ile birlikte faizinin ödemesine hükmetmişti.

BİR HAKARET DAVASI DAHA

2022 yılında,Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programı’nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya yönelik sözleri nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine alenen hakaret" suçlamasıyla dava açmıştı.

Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, iddianamede İmamoğlu'nun 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmiş ancak mahkeme, sözlerin siyasi eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek suç unsuru taşımadığına hükmederek beraat kararı vermişti.

2015’TEKİ İHALEYE 2023’TE DAVA: SİYASİ YASAK İSTENİYOR

İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı 2015 yılında düzenlenen bir ihale nedeniyle "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, İmamoğlu'nun 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasakla cezalandırılması talep ediliyor.

Son duruşmada dava 11 Nisan 2025’e ertelendi.

‘AKIN GÜRLEK’ DAVASI

İmamoğlu hakkında 20 Ocak 2025’te katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ifadeleri nedeniyle ‘tehdit’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlamalarıyla hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti ve ilk duruşma 11 Nisan 2025 tarihine yapılacak.

Bu davada, İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasakla cezalandırılması talep ediliyor.

NE DEMİŞTİ?

İmamoğlu, başsavcı Gürlek hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bak başsavcı sana söylüyorum. Sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de... Biz var ya senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Bunu unutma. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın, senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın. Senin zihniyetinin içinden geçen yol ve yöntemleri bu memleketin her ortamından söküp atacağız ki senin dahi yuvana, çocuklarının geleceğine huzuru temin edelim. Bizim derdimiz bu."

‘BİLİRKİŞİ’ SORUŞTURMASINDA DA İDDİANAME TAMAMLANDI

Son olarak İmamoğlu hakkında 27 Ocak 2025'te yaptığı bir basın toplantısında bilirkişi S.B. hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu’na ve gazetecilere yönelik başlatılan bilirkişi soruşturması tamamlandı.

İddianamede İmamoğlu hakkında, "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi.

İmamoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması üzerine yaptığı "Turpun büyüğü heybede" açıklamalarına yanıt olarak “Sizde böyle maharetli bilirkişi S.B. Bey oldukça, nokta atışı bu kişiyi bulan yargı mensupları oldukça heybenizde büyük turplar taşıdığınızı düşünebilirsiniz. Sizin turp sandıklarınız bu milletin gönlünde zerre yer etmez” ifadelerini kullanmıştı.