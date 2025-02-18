İmamoğlu'ndan dikkat çeken çıkış... 'Sandık' dedi, Erdoğan'a seslendi!
Silivri Kent Lokantası'nın açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Bu millet heyecanla hakkını alacağı sandığı bekliyor. Biz seni her gün sandığa davet edeceğiz. Millet hakkını senden de alacak, yaşadığı zorlukların hesabını senden de soracak" sözleriyle seslendi. Öte yandan CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği önseçime de dikkat çeken İmamoğlu, 'gençlere partiye üye olması' yönünde çağrı yaptı.
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'de kent lokantalarının 17'ncisinin açılışını gerçekleştirdi.
Açılış sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Artık yönetemiyorsun" sözleriyle seslendi.
"SENİ HER GÜN SANDIĞA DAVET EDECEĞİZ"
Erdoğan'ın tek gündeminin kendisi olduğunu söyleyen İmamoğlu, 'erken seçim' çağrısını sürdüreceklerini şu ifadelerle aktardı:
"Bu millet heyecanla hakkını alacağı sandığı bekliyor. Biz seni her gün sandığa davet edeceğiz. Niye biliyor musun? Millet hakkını senden de alacak, yaşadığı zorlukların hesabını senden de soracak. Bunu nerede yapacak? Demokrasinin hazinesi olan sandıkta yapacak Vatandaşla sandığın arasında kimse girmez. O sandıkta hesap sorulacak. Milletimiz hesap sormaya hazır mı? Biz de bir milim geri adım atmadan tam yol ileri deyip sizin bu gücünüzle yola çıkacağız."
"CHP'YE ÜYE OLMAYA DAVET EDİYORUM"
Yemek dağıtımında da, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecine dikkat çeken ve gençlere 'partiye üye olma' çağrısı yapan İmamoğlu, şunları kaydetti:
"Özellikle sevgili gençler, önümüzdeki süreçte cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin önseçiminde oy kullanmak üzere ve bu sürecin bir neferi, bir parçası olmak üzere sizleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmaya davet ediyorum."
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