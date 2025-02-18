CHP'de hareketli saatler: Milletvekilleri Ekrem İmamoğlu için imza vermeye başladı

Yayınlanma: 18.02.2025 - 12:22

Güncelleme: 18.02.2025 - 12:37

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) "Ekrem İmamoğlu'na destek olmak istiyorum" diyen milletvekilleri parti grubuna giderek imzalarını atmaya başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimin tarihini 23 Mart olarak açıklamıştı.

CHP’de Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verilmeye başlandı. İmamoğlu'na destek olmak isteyen milletvekilleri parti grubuna giderek imzalarını atıyor.

İlk imzayı ise Elvan Işık Gezmiş attı.

ADAY BAŞVURUSU 21 ŞUBAT’A KADAR DEVAM EDECEK

CHP'nin örgüt denetiminde ön seçimine katılma şartları Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi tarafından 14 Şubat'ta açıklanmıştı. Aday başvurusu 17 Şubat’ta başladı ve 21 Şubat'a kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP ön seçim şartları ve takvimi şöyle:

- 28 Şubat’a kadar CHP'ye üye olanlar ön seçimde oy kullanabilecek.

- Oylama gizli oy açık sayım şeklinde gerçekleşecek.

- Aday adaylığı için Cumhurbaşkanlığı seçim kanunda belirlenen kriterler uygulanacak.

- Aday adayı olmak isteyenler 20 milletvekilinin imzasını alacak.

- Bir milletvekili birden fazla aday için imza verebilecek.