Yargıtay, 71 askeri öğrencinin müebbet hapis cezasını bozdu

Yargıtay, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sultanbeyli dosyasında müebbet hapis cezası verilen askeri öğrencilerin cezasını bozdu. Bazı öğrenciler tahliye edildi.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2022 Çarşamba, 11:57
Yargıtay, 71 askeri öğrencinin müebbet hapis cezasını bozdu
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15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimi gecesi getirildikleri İstanbul'da Sultanbeyli ilçesinde trafikte kalan, ardından tamamı tutuklanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Hava Harp Okulu öğrencilerinin dosyalarının gittiği Yargıtay'dan tahliye kararı çıktı.

TAHLİYELER BAŞLADI

NTV'de yer alan habere göre; Yargıtay, 71 askeri öğrenci hakkındaki kararı bozdu.


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