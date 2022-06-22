Yargıtay, 71 askeri öğrencinin müebbet hapis cezasını bozdu
Yargıtay, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sultanbeyli dosyasında müebbet hapis cezası verilen askeri öğrencilerin cezasını bozdu. Bazı öğrenciler tahliye edildi.
15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimi gecesi getirildikleri İstanbul'da Sultanbeyli ilçesinde trafikte kalan, ardından tamamı tutuklanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Hava Harp Okulu öğrencilerinin dosyalarının gittiği Yargıtay'dan tahliye kararı çıktı.
TAHLİYELER BAŞLADI
NTV'de yer alan habere göre; Yargıtay, 71 askeri öğrenci hakkındaki kararı bozdu.
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