Yargıtay Başkanı, 7'nci turda da seçilemedi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan seçimin 7'inci turunda da sonuç çıkmadı. Oylamada Mehmet Akarca 120, Ömer Kerkez 119, Muhsin Şentürk ise 94 oy aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 15:51
Yargıtay Başkanı, 7'nci turda da seçilemedi
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Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi üç gün önce doldu. Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için önceki gün Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. 2 gün boyunca gerçekleşen 5 oylamada, adayların hiçbiri 348 olan Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan 175 oyu alamadı. 

Bunun üzerine yeniden adaylık başvurusu alınarak, seçim tekrarlandı. İlk seçimde 5 aday yer alırken, 2'nci seçime en çok oyları alan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk başvurdu.

Yargıtay üyeleri yenilenen seçimler kapsamında 6'ncı tur oylaması için yeniden sandık başına gitti. 337 üyenin katılımıyla gerçekleşen oylamada, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 131, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 98, 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 99 oy aldı. Ayrıca 3 oy boş kullanıldı ve 6 oy geçersiz sayıldı. 6'ncı tur oylamasından da sonuç çıkmayınca 7'nci tur oylamasına geçildi.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 120, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 119, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 94 oy aldı. Hiçbir aday salt çoğunluğu bu turda da sağlayamadı.

Seçime sekizinci tur oylamasıyla devam ediliyor.???????

8'inci turda da salt çoğunluk sağlanamazsa 9'uncu tura en çok oy alan 2 adayla girilecek. Ancak 8’inci turda iki aday da aynı sayıda oy alırsa yine 3 kişi de 9'uncu tura gidecek. 


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