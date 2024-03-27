Yargıtay Başkanı, seçimin altıncı turunda da seçilemedi

Yargıtay Başkanlığı seçiminin altıncı tur oylamasında Mehmet Akarca 131, Ömer Kerkez 98, Muhsin Şentürk ise 99 oy aldı. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle seçime yedinci tur oylamasıyla devam ediliyor

AA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 11:02
Yargıtay Başkanı, seçimin altıncı turunda da seçilemedi
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin altıncı turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçime yedinci tur oylamasıyla devam ediliyor.

Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu.

Bu kapsamda, Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve pazartesi saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

ALTINCI TURDA DA SONUÇ ÇIKMADI

Seçimin ilk beş turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün altıncı tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 131, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 98, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 99 oy aldı.

YEDİNCİ TUR OYLAMASI YAPILACAK

Seçime yedinci tur oylamasıyla devam ediliyor. Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.


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