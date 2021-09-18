AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışılan isim Ali Erbaş’ı yeniden Diyanet’e atadı

18 Eylül 2021 Cumartesi, 04:00

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’na (DİB) yeniden atandı. İlk olarak 2017’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanan Erbaş, o günden bu yana tartışmaların konusu oldu. Atandıktan kısa bir süre sonra FETÖ’nün Kültürlerarası Diyalog Platformu’nun yönetim kurulu üyeliği yaptığı belirlenen Erbaş’ın, 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlularından Adil Öksüz’ün de doktora tezi savunmasında jüri üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Erbaş, göreve geldiği günden bu yana yaptığı uygulamalarla da eleştirilmişti. Özellikle milli bayramlardan önceki hutbelerde Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adını anmaması, yurttaşların tepkisini çekmişti.

LAİKLİĞİ HEDEF ALDI

Erbaş, bu yıl da devlet protokolündeki yükselişi ile tartışılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından 30 Ağustos töreninde Erbaş, Genelkurmay Başkanı’nın önünde yer aldı. Sonrasında adli yıl açılışına katılan Erbaş, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın cüppesiyle katıldığı programda dua okudu. AKP’nin sosyal medyada düzenleme yapacağını açıklamasının ardından bu konuda da görüş açıklayan Erbaş, iktidara destek vererek “Sosyal medyanın kullanımıyla alakalı hukuki çerçeveyi belirleyecek yasal bir mekanizmanın ihdası ve güçlü bir bilincin inşası, ötelenemez bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır” dedi. Son olarak laikliği hedef alan Erbaş, “İnanç, insan ile Allah arasında olsun diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar” ifadelerini kullandı.

Yargıdan sosyal hayata kadar her alanda yaptığı açıklamalarla tepki çeken Erbaş, son konuşmasında, yaptığı açıklamaların anayasa çerçevesinde olduğunu savunarak “Anayasada belirtilen ‘toplumu din konusunda aydınlatma’ görevi gereği başkanlığımız, İslamın ilkelerini, Kuran’ın mesajını ve Resulü Ekrem’in sünnetini en doğru yöntem ve biçimde insanımıza ulaştırmaya çalışmaktadır” dedi. Erbaş, Erdoğan’ın yeni atama kararı sonrasında da yine anayasa vurgusu yaptı. Erbaş, sosyal medya paylaşımında, “Anayasamızın ‘toplumu din konusunda aydınlatma’ görevini verdiği DİB’nin başkanı olarak bu ulvi göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

YENİ CUMHUR İTTİFAKI’NIN 3. ORTAĞI

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı Uğur Bayraktutan, Erbaş atamasını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Atamanın şaşırtıcı olmadığını söyleyen Bayraktutan, “Erdoğan sahaya Ali Erbaş’ı sürdü. Yeni seçim stratejisi bunun üzerinden gidiyor. Ali Erbaş’ın yaptıklarına karşı Erdoğan kendi üzerine düşen diyet borcunu ödüyor. Anlaşılan biz sahada sadece Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan’la değil, Ali Erbaş ile de uğraşacağız. Yani Cumhur İttifakı’nın 3. ortağı Ali Erbaş oldu” dedi. İktidarın Diyanet’e yeni bir rol biçtiğine dikkat çeken Bayraktutan, “Laikliğe karşı eylemlerin odağı olan bir siyasi parti, laikliği hedef alan Ali Erbaş’a ‘Cumhuriyete son çiviyi sen çak’ demiş. O da görevini yapmaya çalışıyor. Görünen o ki Erdoğan’ın elindeki bütün kozlar bitmiş ve şimdi Ali Erbaş’ı öne sürüyor” ifadelerini kullandı. Erbaş’ın yaptığı açıklamaları anayasa ile ilişkilendirmesine de tepki gösteren Bayraktutan, “O anayasanın değil, Recep Tayyip Erdoğan’ın anlayışını yerine getiriyor. Ama anayasanın ilk dört maddesi ortada. Bu maddeleri ihlal eden bir Diyanet İşleri Başkanı var” yorumunu yaptı.