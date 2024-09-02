Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e saldıranlar tutuklandı!

Kadıköy'de, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yönelik saldırının şüphelisi E.G, savcılığa teslim olmasının ardından tutuklandı. Şüpheli T.T.İ ise toplanan yeni deliller doğrultusunda tekrar çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

AA
Yayınlanma: 02.09.2024 - 18:18
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e saldıranlar tutuklandı!
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Feneryolu Mahallesi'ndeki otoparkın çıkışında iki şüpheliyle tartışan İşçimen'in saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Tartışmanın ardından İşçimen'i darbettiği belirlenen firari şüpheli E.G, soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin tamamlanması sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI İKİYE YÜKSELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'ndeki otoparkın çıkışı sırasında saldırıya uğramasına yönelik yapılan çalışmada, aracın plaka bilgisinden zanlıların E.G. ve T.T.İ. olduğu tespit edilmişti.

İşçimen'e hakaret ettiği belirlenen T.T.İ. yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şüpheli T.T.İ, toplanan yeni deliller doğrultusunda tekrar çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.


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