Yargıtay’dan emsal karar: İş yerindeki kavga 23 yıllık tazminatı yaktı

Bir fabrikada 23 yıl çalışan işçi K.L., vardiya amiriyle yaşadığı kavganın ardından tazminatsız işten çıkarıldı. Yıllar süren yargılama sonunda Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş yerinde fiili saldırıya karışan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı alamayacağına hükmetti.

AMİRİNİ ADALETSİZLİKLE SUÇLADI

K.L., çalıştığı fabrikada vardiya amiriyle iş paylaşımı nedeniyle tartıştı. İşçi, amirine vardiyalarda adil davranması gerektiğini söylediğini, buna karşılık hakaret ve tehditle karşılaştığını öne sürdü. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine hem K.L.’nin hem de vardiya amirinin iş sözleşmeleri tazminatsız olarak feshedildi.

“MAKET BIÇAĞIYLA ÜZERİME YÜRÜDÜ” İDDİASI

İş Mahkemesi’ne başvuran K.L., iş sözleşmesinin haksız yere feshedildiğini savundu. Amirine küfür veya hakaret etmediğini ileri süren işçi, vardiyalarda eşit davranılması yönündeki talebini dile getirdiğini belirtti. K.L., vardiya amirinin kendisine hakaret ettiğini, tehditkâr sözler söylediğini ve maket bıçağıyla üzerine yürüdüğünü iddia etti. Başka çalışanların araya girerek amiri uzaklaştırdığını belirten işçi, kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini istedi.

İŞVEREN: KAMERA KAYITLARI VE TANIKLAR KAVGAYI DOĞRULUYOR

Davalı işveren ise işçinin sözlü ve fiziki kavgaya karıştığını, bu nedenle sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini savundu. İşverenin beyanına göre K.L., gece vardiyasında amirine bağırmaya başladı, tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. İşçinin sert bir cisimle amirinin başına vurduğu ve ardından yumruk attığı öne sürüldü.

K.L.’nin savunmasında vardiya amirine vurduğunu kabul ettiği, olayın tanık anlatımları ve kamera kayıtlarıyla sabit olduğu belirtildi. Disiplin kurulunun incelemesi sonucunda iki çalışanın da tazminatsız işten çıkarıldığı aktarıldı.

İLK MAHKEME İŞÇİYİ HAKLI BULDU

İş Mahkemesi, kavgayı kimin başlattığının ve tarafların eylemlerinin olay üzerindeki etkisinin kesin olarak belirlenemediğini kaydetti. Kamera görüntülerinde tartışma yaşandığının görüldüğünü ancak kavgayı başlatan tarafın ve fiili saldırının kapsamının net olarak tespit edilemediğini belirten mahkeme, işverenin haklı fesih gerekçesini kanıtlayamadığına hükmetti.

Mahkeme, işçinin kıdem ve ihbar tazminatı taleplerini kabul etti.

İSTİNAF KARARI BOZDU

İşverenin kararı istinafa taşıması üzerine dosyayı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, farklı bir sonuca ulaştı.

Daire, K.L.’nin tartışma sırasında vardiya amirine fiziki saldırıda bulunduğunun tanık beyanlarıyla sabit olduğunu belirtti. İşçinin amirinin sırtına vurduğu ve böylece sataşma fiilini gerçekleştirdiği kabul edildi.

Bu nedenle işverenin haklı fesih şartlarının oluştuğuna karar veren istinaf mahkemesi, yerel mahkeme kararını kaldırarak davayı reddetti.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ne taşındı. Yargıtay, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını hukuka uygun bularak onadı. Böylece K.L., 23 yıllık çalışma süresine ilişkin kıdem ve ihbar tazminatı hakkını kaybetti. Kararla birlikte, iş yerinde başka bir çalışana veya amire yönelik fiziki saldırının işveren açısından haklı fesih nedeni oluşturabileceği ve işçinin tazminatsız çıkarılabileceği bir kez daha ortaya konuldu.