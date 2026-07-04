Yargıtay kararı: Siyasetçiye 'pislik' demek hakaret sayılmadı

Ankara'da yaşayan bir yurttaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir siyasetçi hakkında "pislik" ifadesini kullandı. Hedef alınan siyasetçinin şikâyeti üzerine paylaşımı yapan kişi hakkında "hakaret" suçlamasıyla dava açıldı.

Yargılamayı yürüten Ankara 41. Asliye Ceza Mahkemesi, eylemi suç kabul ederek sanığı 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın istinaf başvurusu da reddedilince dosya temyiz incelemesi için Yargıtay'a taşındı.

Sanık temyiz aşamasındaki savunmasında; "pislik" kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre "kötü, zararlı davranış veya iş, kötü durum ve başkalarına zarar veren kimse" anlamına geldiğini hatırlattı. Ayrıca siyasetçilerin ağır eleştirilere katlanması gerektiğine dikkat çekerek eylemi hakaret etme kastıyla gerçekleştirmediğini savundu.

Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki mahkûmiyet kararını bozarak emsal niteliğinde bir karara imza attı.

"KABA VE NEZAKET DIŞI BİR HİTAP"

Dairenin karar gerekçesinde, hakaret suçu için kişilerin onur, şeref ve saygınlığının hedef alınması gerektiğinin altı çizildi. Bu suçun oluşabilmesi adına davranışın kişiyi küçük düşürme amacıyla gerçekleşmesi gerektiği ifade edildi.

Hakaret eyleminin tahkir edici olup olmadığının zamana, yere ve duruma göre değişebileceğine dikkat çekilen kararda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir."

Kararın sonucunda, paylaşıma konu olan "pislik" sözcüğünün hakaret değil; "rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı" niteliğinde olduğu vurgulanarak yargılama konusu olayda suçun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.