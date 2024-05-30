Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk: 'Türkiye’de Demokrasinin D'si yok'

Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk, Türkiye’deki demokrasi ve laiklik anlayışını sert sözlerle eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 20:06
Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk: 'Türkiye’de Demokrasinin D'si yok'
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Türk Demokrasi Vakfı’nın TBMM’de düzenlediği “Türkiye’de Özgürlük Üreten Bir Sistem Nasıl İnşa Edilir” başlıklı toplantıda konuşan Sami Selçuk, “Demokrasinin D’si bile yok . Ne yazıyor Anayasa’da, 'Türkiye demokratik…' demokratik mi? Yok. Laik diyor, laik mi? Yok. Laik bir devlette devletin kasasından imama para vererek laik olduğunuzu iddia edemezsiniz. Boş laflardır bunlar, kimse kusura bakmasın. Diyanetin bütçesi 9 kat fazlaymış milli eğitimin bütçesinden. Bir de övünüyorsunuz, ayıbınızla övünüyorsunuz farkında değilsiniz. O zaman laik kelimesini kaldırın, niye kullanıyorsunuz kaldırın” dedi.

"YARGITAY, YARGITAY KAVRAMINI BİLMİYOR"

Anayasa Mahkemesi’nin kararını tanımayan yıllardır başkanlığını yaptığı Yargıtay’ı da eleştiren Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Hukuk camiasından gelen biri olarak Türkiye’nin batı hukuku ile uzaktan yakından ilgisi olmadığını iddia ediyorum. Türkiye batı hukukunda devrim yapmamıştır, hukukun meyvesini almıştır. Hiçbir kavramı Türkiye algılayamamıştır. Yargıtay, Yargıtay kavramını bilmiyor. Ne olduğunu bilmez. Eğer bilseydi hukuka aykırılık kavramını bilseydi 3. Ceza Dairesi o kararı vermezdi. Yargıtay hukuka aykırı şeyi bozar düzeltir. Kendiniz hukuku çiğniyorsunuz neyini düzelteceksiniz?"

Türk Demokrasi Vakfı’nın TBMM’deki toplantısına Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk ile birlikte Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı, DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın ile gazeteciler Metin Işık ve Mehmet Ocaktan konuşmacı olarak katıldı.


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