İstinaf mahkemesi Şebnem Köker davasında sanığın beraat kararını onadı: Dosya Yargıtay’a gidiyor

Hemşire Şebnem Köker’in geçen haziran ayında Kadıköy’de bir pansiyonun üçüncü katından düşerek ölmesiyle ilgili görülen davada sanık Timuçin Bayhan beraat etmişti. İstinaf mahkemesi ise “Hukuka aykırılık yoktur” diyerek kararı onadı.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 28.05.2024 - 04:00
İstinaf mahkemesi Şebnem Köker davasında sanığın beraat kararını onadı: Dosya Yargıtay’a gidiyor
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Karara tepki gösteren Köker’in babası Abdullah Köker, dosyayı Yargıtay’a taşıyacaklarını belirtti. Cumhuriyet’e konuşan Abdullah Köker, “Bu dosyanın istinaftan yüzde 100 döneceğini umuyordum. Çünkü dosya eksik. Başka yargıçlarla savcılarla konuştum. Bu mahkeme haricinde hiç kimse bu olaya ‘normal ölüm’ demedi. Herkes ‘cinayet’ diyor” şeklinde konuştu. 

Olay gününe ilişkin de açıklama yapan Köker, “Nöbetçi savcı olay yerine gitmeden cenaze kalkıyor. Olayın eksikliği buradan kaynaklanıyor. Bir kere delil toplanmamış” dedi. Adalet çağrısında bulunan Köker sözlerini şu şekilde noktaladı: “Bu nasıl bir yargıdır? Nasıl bir mahkemedir? Şimdi Yargıtay’a başvurduk başka çaremiz yok artık. İnşallah yargıda dürüst, hak sahibi, vicdan sahibi biri çıkar.” 

KADIN MECLİSLERİ’NDEN EYLEM

İstinaf kararının ardından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Plaftormu Kadın Meclisleri İzmir’deki Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir eylem yaptı. İzmir Kadın Meclisi temsilcisi Tülin Osmanoğulları, “Şebnem Köker davasında ‘Hukuka aykırı hiçbir şey yoktur’ denip birlikte olduğu Timuçin Bayhan beraat etti. Biz bu davayı istinafa taşıdık. İstinaf ne araştırdı ne sordu. Hiçbir şey yapmadan aynı şekilde onayladı. Bu dava şimdi Yargıtay’a taşınıyor. Şebnem’in ölümünü aydınlatmak Yargıtay’ın görevidir” dedi. Eyleme katılan Köker’in babası Abdullah Köker ise, “Önümüzdeki Babalar Günü’nde kızımın ölümünün üçüncü yılı doluyor. Şu anda istinaf mahkemesi somut delil olmadığı için beraat kararını onaylıyor. Halbuki bizim bulduğumuz bütün deliller, mahkeme dosyasının içinden çıkan somut deliller. Bizim bulduğumuz hiçbir delil kabul edilmedi” diye konuştu.


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