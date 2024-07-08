Yargıtay Onursal Üyesi açıkladı: Yüksek yargı üyeleri hak kaybı yaşayacak

Yayınlanma: 08.07.2024 - 15:13

Güncelleme: 08.07.2024 - 15:13

Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, sosyal medya hesabından yüksek yargı mensuplarının hak kayıplarına ilişkin açıklamada bulundu. Çilesiz, X üzerinden yaptığı paylaşımda 9.Yargı Paketi'ne dikkat çekerek hak kayıplarının önlenmesi çağırısında bulundu.

Çilesiz'in söz konusu paylaşımı şöyle:

"YARGI VE CÜZDAN İLE VİCDAN ARASINDA SIKIŞMAK !

Hatırlayanlar olacaktır. Yargıtay Onursal 1. Başkanlarından Mehmet Uygun bir adli yıl açılışı konuşmasında ilk ve yüksek dereceli yargı organlarında görevli hakim ve savcıların maaşlarının yetersizliğine dikkat çekmek için “Cüzdan ile vicdan arasında sıkışmak” metaforunu kullanmış idi.

2023 yılı Mart ayında çıkan 7447 S. Kanun ile ihtiyaç duyulması üzerine 1. sınıf ve 1. sınıfa ayrılmış hakim ve savcılara 15.000 gösterge rakamının, Yüksek yargı başkan ve üyeleriyle emeklilerine de 40.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar aylık ek tazminat ödenmesine dair yasal düzenleme yapılmıştı. Bu düzenlemenin Anaysanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasıyla Ankara 25. İdare mahkemesince AYM’ye iptali için itiraz davası açılmıştı. AYM ise 15.000 olan 1.sınıf hakimlerin gösterge rakamı ile 40.000 olan Yargıtay ve Danıştay mensuplarının gösterge rakamı arasındaki farkın makul ve orantılı olmadığı gerekçesiyle Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bularak bu düzenlemenin iptaline karar vermişti. Yeniden düzenleme yapılması için kanun koyucuya 6 aylık süre tanımıştı. Bu süre Temmuz ayı sonunda doluyor. Düre doluncaya kadar kanunda belirtilen rakamlar üzerinden ek tazminat verilmesine devam ediliyor.

Kanun koyucu AYM kararı gereğince yeniden düzenleme yaparken üç seçenekten birini tercih edebilir idi.

1.seçenek: 1. sınıf hakim ve savcılara halen verildiği gibi 15.000 gösterge rakamını verilmesini, Yargıtay ve Danıştay üyelerine verilmekte olan 40.000 gösterge rakamı yerine de bu gösterge (15.000) rakamının verilmesini ,

2.seçenek: 1. sınıf hakim ve savcıların gösterge rakamlarını bir miktar yükseltip, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin 40.000 olan gösterge rakamını da bir miktar düşürerek aradaki oranı AYM’nin kararına uygun olarak makul orana getirilmesini,

3.seçenek: Yargıtay ve Danıştay üyelerinin gösterge rakamını halen verilmekte olan 40.000 de tutarak 1.sınıf hakim ve savcıların 15.000 olan gösterge rakamının arttırılarak bu rakama yaklaştırılmasını düzenleyebilir idi. Aslında bu hayat pahalılığı ve alım gücünün düşüklüğü karşısında olması gereken bu seçeneğe uygun düzenleme yapılması yani 1.sınıf hakimlerin gösterge rakamının da 40.000 ne yaklaştırılması idi. Yargıtay ve Danıştay üyeleri bakımından bu durum bütçeye yeni bir yük getirmeyecek çünkü bu ödenek bütçede halen var ve maaşlar buna göre hesap ediliyor.

Oysa TBMM Başkanlığına verilen 9. yargı paketinin 12. Md.sinde bu yazımızın konusu olan gösterge rakamlarıyla ile ilgili yapılan düzenlemeye bakıldığında, teklifi hazırlayanların az önce sıraladığımız 3 seçenekten 1.sini tercih ettiği görülmektedir. Yani daha önce 1. sınıf hakim ve savcılara verilen 15.000 gösterge rakamı esas alınarak Yargıtay ve Danıştay üyelerine verilmekte olan 40.000 gösterge rakamı da 15.000 rakamına indiriliyor. Madde bu şekilde yasalaşırsa Yargıtay ve Danıştay üyeleri muhtemelen Ağustos ayından itibaren maaşlarını 10 bin lira civarında belki de daha fazla bir miktarda eksik alacaklardır. Tabi bu durum Yargıtay ve Danıştay emeklileri için de geçerli. Umarım ve dilerim ki, bu teklif Meclis komisyonunda veya Genel Kurulda görüşülürken, verilen hakları geri alınan Yargıtay ve Danıştay üyeleriyle hakim ve savcıların “CÜZDANLARI İLE VİCDANLARI ARASINDA” sıkışıp kalmayacağı bir çözüm bulunarak düzeltilir.

Verilmiş hakları AYM kararı fırsat bilinerek ellerinden alınan Yargıtay ve Danıştay üyeleri yaptıkları görevin niteliği gereği bu konuyu gündeme getirememektedirler. Emekliler ise bazı yetkili mercilerle görüşme yapmışlar ise de etkili olamamışlardır. Umarım bu mesajı sosyal medya kullanıcıları kendi hesaplarından paylaşarak sorunun çözümüne katkı sağlarlar."