Yargıtay üyeliklerine seçilen yeni isimler Resmi Gazete'de

13 Ekim 2022 Perşembe, 00:30

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay'da boşalan üyeliklerin yerine yeni üyelerin belirlenmesi için Genel Kurul'da bir araya geldi. Buna göre Genel Kurul'da Yargıtay'a 10 yeni üye seçildi. Seçilen yeni üyeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nda, ceza ve hukuk dairelerindeki boşalan üyeliklerin yerine yeni üyelerin belirlenmesi için bugün Genel Kurul toplantısı gerçekleştirdi. HSK Genel Kurulu görüşmelerin sonucundu Yargıtay'a 10 yeni üye belirlendi.

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Buna göre, HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası, Anayasa Mahkemesi Raportörü Hamit Yelken, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Döndü Deniz Bilir, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, HSK Kurul Başmüfettişi Necmi Apaydın, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ali Murat Soylu, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Deniz Gül, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Nurullah Bodur, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Emine Erdoğan Yargıtay üyeliğine seçildi.