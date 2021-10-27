Yargıtay üyesi Kocaman'dan 'bir Danıştay üyesi'ne: İddiasını ispatlasın, aksi halde yalancı ve iftiracıdır
Kulislerde, gazeteci İsmail Saymaz'ın köşesinde ismini vermeden açıklamalarına yer verdiği Yargıtay üyesinin, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman olduğu konuşuluyor. Hakkındaki iddiaları yalanlamayan Kocaman, "Herkes iddiasını ispatla mükelleftir. Aksi halde yalancı ve iftiracı konumundadır" dedi.
Bir Yargıtay üyesinin, "Yargıda her tarikat ve cemaatin kendi WhatsApp grupları var. Haremlik - selamlık toplantı yapıyorlar. Bu artık bir milli güvenlik sorunu" sözleri, geçen haftaya damga vurdu.
Bu hafta ise bir Danıştay üyesi konuştu ve "Meçhul Yargıtay üyesinin durduk yerde bu iddialarda bulunması ister istemez, acaba kendi hakkında rüşvet/borsa iddiaları var da HSK'ca incelenmesi ve soruşturulmasının önüne mi geçmek için bu çıkışı yaptı sorusunu akla getiriyor" dedi.
KULİSLER İKİ İSMİ İŞARET EDİYOR
İki yüksek yargı üyesi de gazeteci İsmail Saymaz'a konuştu. Saymaz, ne Yargıtay üyesinin ne de Danıştay üyesinin ismini açıkladı. Ancak yargı kulislerinde, ismi saklı Yargıtay üyesinin, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Danıştay üyesinin ise Muharrem Özkaya olduğu konuşuluyor.
KOCAMAN'DAN YALANLAMA YOK
"Her tarikatın WhatsApp grubu var" sözlerinin kendisi tarafından dile getirildiğine yönelik kulis bilgisini ve Muharrem Özkaya olduğu öne sürülen Danıştay üyesinin yanıtını, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'yken 27 Kasım 2020'de Yargıtay üyeliğine atanan Yüksel Kocaman'a soruldu.
Independent Türkçe'den Can Bursalı'ya konuşan Kocaman, "Her tarikatın WhatsApp grubu var" sözlerinin kendisine ait olmadığına ilişkin bir yalanlama yapmadı. "Bunlarla polemiğe girmek istemiyorum" diyen Kocaman, şunları ekledi:
4 yıl boyunca onurumla, şerefimle, devlet adamı kimliğimle 15 Temmuz'dan sonraki zor dönemde görev yaptım. Herkes iddiasını ispatla mükelleftir. Aksi halde yalancı ve iftiracı konumundadır.
NE OLMUŞTU?
Gazeteci İsmail Saymaz, 19 Ekim'de yayınlanan yazısında, bir Yargıtay üyesinin "Her tarikat ve cemaatin kendi WhatsApp grubu var" sözlerine yer vermişti.
Saymaz, 26 Ekim'de yayınlanan yazısında ise, kendisine ulaşan bir Danıştay üyesinin, "Acaba kendi hakkında rüşvet/borsa iddiaları var da HSK'ca incelenmesi ve soruşturulmasının önüne mi geçmek için bu çıkışı yaptı sorusunu akla getiriyor" sözlerine yer vermişti.
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