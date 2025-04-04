Yargıtay’dan emsal karar: Fırlatılan armut 'silah' sayıldı!

Yayınlanma: 04.04.2025 - 09:26

Güncelleme: 04.04.2025 - 09:26

Antalya'da 27 Temmuz 2021’de F.A., arkadan gelen bir otomobilin korna çalarak tacizde bulunması üzerine “dur” işareti yaptı.

Kırmızı ışıkta aracından inen İ.A., F.A’nın kapısını açıp bağırarak elindeki armudu ona fırlattı ve olay karakola taşındı.

YARALAMAYA TEŞEBBÜS İDDİASI

Sabah'ın haberine göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, İ.A.’nın “silahla kasten yaralama” suçundan cezalandırılmasını istedi.

Antalya 3. Asliye Ceza Mahkemesi, İ.A.’nın “silahla basit yaralama” suçundan beraatine hükmederken, F.A. kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

DOSYA YARGITAY’A GİTTİ

F.A., bu kez dosyayı Yargıtay’a götürdü.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, armudun saldırı sırasında doğrudan yaralama aracı olarak kullanılmadığını, ancak bir eşyanın fiilen saldırıda kullanılması halinde silah sayılabileceğini belirterek, olayda armudun silah olarak kabul edildiğine hükmetti.