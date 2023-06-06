Yargıtay'dan Uber kararı: UberXL'e izin vermedi

Yayınlanma: 06.06.2023 - 11:00

Güncelleme: 06.06.2023 - 16:07

Birleşik Taksiciler Derneği ve İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası İstanbul 10 ve 11. Asliye Ticaret mahkemelerinde "haksız rekabet" gerekçesiyle Uber'e dava açmıştı. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi (ilk derece mahkemesi) 16.10.2019 tarihinde Uber'in bu iki hizmetinin de durdurulmasına karar vermişti.

Uber'in bu kararı istinaf etmesi üzerine İstanbul 13. Bölge Adliye Mahkemesi 11.12.2020 tarihinde Uber'in istinaf taleplerini kısmen kabul ederek Uber'e Türkiye'de uygulanan erişim engelini kaldırmış ve taksi hizmetinin kullanıma açılması yönünde karar almıştı.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de bölge adliye mahkemesinin kararını onadı.Yargıtay, 23.01.2023 tarihinde vermiş olduğu kararın gerekçesini dün açıkladı. Buna göre Türkiye'de 6 milyon kullanıcının hizmet aldığı Uber, Türkiye'de taksi uygulaması ile yoluna devam ediyor.