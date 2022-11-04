Yarı çıplak halde ölü bulunan çocuğun kimliği belli oldu
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde boş bir arazideki havuzun kenarında yarı çıplak halde bulunan cesedin, 3 gündür kayıp olan 10 yaşındaki Miraç Turan'a ait olduğu belirlendi. Bugün defnedilen çocuğun ölüm nedeni ise henüz belirlenemedi.
Adıyaman'da dün akşama doğru Karşıyaka Mahallesi Arıkent Mezarlığı yakınlarında iddiaya göre boş bir arazideki havuz kenarında yarı çıplak şekilde bir çocuk cesedi gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbarın ardından olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri incelemelerde bulundu. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda öldüğü belirlenen 10 yaşlarındaki çocuğun üzerinden kimlik çıkmazken, cenazesi otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan inceleme ve araştırma sonucunda cesedin 3 gündür kayıp olan Miraç Turan’a ait olduğu belirlendi.
ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR
Çocuğun yapılan otopsisinde ölüm nedeni belirlenemezken, cesette herhangi bir darp, kesici alet ya da kurşun izine rastlanmadığı öğrenildi. Turan'ın cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada yapılan inceleme ve alınan örneklerin ardından Turan'ın cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Cenaze, Arıkent Mezarlığında defnedilirken kesin ölüm nedenin ortaya çıkacağı adli tıp raporunun ise 20 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.
Video Haberler
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 26 yaşındaki oyuncu Erica Hoy trafik kazasında yaşamını yitirdi
- AKP milletvekiliyle cinayeti konuştum
- Erdoğan, ‘türban serbestisi’ getiren değişiklik için yeniden halkoylamasını işaret etti
- Son Dakika: İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Balıkesir, Manisa, Aydın ve Denizli'de de hissedildi
- Son Dakika: TÜİK’in ENAG’a açtığı dava sonuçlandı
- CHP'nin acı kaybı: Eski milletvekili Süleyman Genç yaşamını yitirdi
- Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı
- AKP-HDP anayasa değişikliği için bir araya geldi! Görüşme sonrası açıklama yapıldı: Bugün sohbet ettik, ilgili kurullarımızla karar alacağız
- Yeni yılda emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- CHP'den istifa söylentilerinin ardından 'Deniz Baykal'ın evinde toplantı' iddiası