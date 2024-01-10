‘Yarı zamanlı başkan’ demişti: Erdoğan ve İmamoğlu'nun izin yaptığı gün sayısı ortaya çıktı

Yayınlanma: 10.01.2024 - 10:19

Güncelleme: 10.01.2024 - 10:19

İstanbul’un CHP yönetimindeki son beş yılını “fetret devri” diye tanımlayan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Büyükşehir belediyesini sadece İstanbul halkına hizmet eder hale getireceğiz” demişti.

Erdoğan konuşmasında Ekrem İmamoğlu’yla ilgili daha önce birçok kez dile getirdiği “fazla izin kullandığı” iddiasını yinelemiş, “Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. İstanbul asla ihmale gelmeyen, sürekli sorunlarına çözüm üretilmesi gereken bir şehir. İstanbul’a hizmet için önce bu şehre âşık olacaksınız. Sonra kendinizi İstanbullular’a adayacaksınız. Diğer türlü geriye gitme, durma, duraklama ve çökme kaçınılmazdır” diye konuşmuştu.

10Haber, 1994-1998 yılları arasında İBB Başkanlığı yapan Recep Tayyip Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beş yıllık görev süreleri boyunca kullandıkları izinleri ortaya çıkardı.

Buna göre, Erdoğan göreve 27 Mart 1994’te başladı. 6 Kasım 1998’de aldığı hapis cezası nedeniyle görevden alındı ve yerine Ali Müfit Gürtuna geçti. Yani Erdoğan 4 yıl 7 ay 10 gün boyunca İBB Başkanlığı yaptı. Bu süre zarfında 1994 yılında 14, 1995 yılında 65, 1996 yılında 73, 1997’de 76, 1998’de 74 gün olmak üzere toplam 302 gün izin yaptı.

21 GÜN RAPORLU

Erdoğan bu 302 günün 135’inde yıllık izin kullandı. Yedi gün mazeret izni kullanan Erdoğan 21 gün raporlu, toplam 139 gün de görevli görünüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise göreve seçimler tekrarlandığı için 27 Haziran 2019’da başladı ve halen görevine devam ediyor. İBB Başkanı olarak geçirdiği süre 4 yıl 6 ay 13 gün oldu. Bu sürede İmamoğlu 2019’da 29, 2020’de 29, 2021’de 25, 2022’de 50, 2023’te 68 gün olmak üzere toplam 201 gün izin yaptı.

52 GÜN YILLIK İZİN

İmamoğlu’nun 201 günlük izin süresinin 12’si Covid-19 raporu, 19’u yurt dışı görev izni, 118’i yurt içi görev izniydi. İmamoğlu’nun yalnızca 52 gün yıllık izin kullandığı görülüyor.

Sonuç olarak görev süresi neredeyse aynı olan iki liderden Erdoğan 101 gün daha fazla izin yapmış.