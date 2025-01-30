Yarın ifade verecek… İmamoğlu’na yeni şarkı: Menderes, Ecevit ve Erdoğan göndermesi!

İBB Başkanı İmamoğlu için yeni bir şarkı yazıldı. Şarkıda Menderes'in idamına, Ecevit ve Demirel'in ev hapsine ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutuklu olduğu döneme göndermeler yapıldı.

Yarın ifade verecek… İmamoğlu’na yeni şarkı: Menderes, Ecevit ve Erdoğan göndermesi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2025 - 22:04

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yarın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik "tehdit" ve "terörle mücadelede görev alan kişileri hedef gösterme" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade verecek.

İmamoğlu aynı zamanda 'bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişinin hedef gösterilmek suretiyle yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs' iddialarıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde de ifade verecek. 

İmamoğlu için ifadesi öncesi ‘adalet’ temalı bir şarkı yazıldı. 

'İBBHaber' isimli sosyal medya hesabından paylaşılan şarkıda ‘Yassıada’, ‘Zincirbozan’ ve ‘Pınarhisar’ göndermeleri yapıldı.

Yassıada, Türkiye’nin eski başbakanlarında Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılanıp idam edilmesi ile simgeleşirken, 'Zincirbozan' ile Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit'in ev hapsi aldığı döneme gönderme yapılmaktadır. 

‘Pınarhisar’ ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1999 yılında dört ay cezaevinde kaldığı ilçedir.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #ifade #şarkı

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