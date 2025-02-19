Yayınlanma: 19.02.2025 - 09:30

Güncelleme: 19.02.2025 - 09:30

İstanbul’da her ilçede kar yağışının etkili olması beklenirken kar kalınlığının ise 5 ila 30 santimetre arasında olması bekleniyor. Peki, Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 20-21 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi olacak?

20-21 ŞUBAT İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilip verilmeyeceği yapılacak değerlendirmenin ardından belli olacak. Okullarda kar tatili ilan edilmesi kararına o ilin valiliği karar veriyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı son açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminine dikkat çekerek 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul’da olumsuz hava koşulları yaşanacağını aktardı.

Vali Gül, yaptığı açıklamada zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılması konusunda uyarı yaparken buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya davet etti. İstanbul’da okulların 20-21 Şubat tarihleri arasında tatil olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

“PERŞEMBE VE CUMA TATİL OLMA İHTİMALİ VAR”

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek yaptığı açıklamada İstanbul’da kar kalınlığının 5 ila 30 santimetre arasında olacak yerler olacağına dikkat çekerken “ İstanbul'un her tarafında kar topu oynanacak bir kar kalınlığının olmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.