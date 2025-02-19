TV yayın akışı 19 Şubat Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Şubat Çarşamba günü tv yayın akışı...
19 Şubat Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Şubat Çarşamba tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Annem Ankara 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Siyah Kalp 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 2025 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Borussia Dortmund - Sporting Lisbon 20.45
ATV YAYIN AKIŞI: Kuruluş Osman 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Sandık Kokusu
12:30 - Gelin Evi
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Sandık Kokusu / Yeni Bölüm
00:15 - Siyah Kalp
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
13.00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Arka Sokaklar
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Annem Ankara / Yeni Bölüm
00:15 - İnci Taneleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:45 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Kiralık Aşk
19:00 - Star Haber
20:00 - Sahipsizler / Yeni Bölüm
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... /Yeni Bölüm
23:45 Hudutsuz Sevda
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 - Gel Konuşalım
12:15 - Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 - Survivor Panorama
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 - Survivor 2025
00:15 - Survivor Ekstra
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Başka Bir Gün
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Kuruluş Osman / Yeni Bölüm
00.20 - Zembilli
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
14.35 - Bir Zamanlar İstanbul
17.45 - Lingo Türkiye
19.00 - Ana Haber
19.55 - İddiaların Aksine
20.00 - Maç Önü
20:45 - UEFA Avrupa Ligi Borussia Dortmund - Sporting Lisbon
23:00 - PSV Eindhoven - Juventus
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