TV yayın akışı 19 Şubat Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 19 Şubat Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Şubat Çarşamba günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
19 Şubat 2025 Çarşamba, 09:24
TV yayın akışı 19 Şubat Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

19 Şubat Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Şubat Çarşamba tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Annem Ankara 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Siyah Kalp 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 2025 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Borussia Dortmund - Sporting Lisbon 20.45

ATV YAYIN AKIŞI: Kuruluş Osman  20:00 

TV yayın akışı 19 Şubat Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Sandık Kokusu

12:30 - Gelin Evi

15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Sandık Kokusu / Yeni Bölüm

00:15 - Siyah Kalp

TV yayın akışı 19 Şubat Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Arka Sokaklar

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Annem Ankara / Yeni Bölüm

00:15 - İnci Taneleri

TV yayın akışı 19 Şubat Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

09:45 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - Sahipsizler / Yeni Bölüm

TV yayın akışı 19 Şubat Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30  Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... /Yeni Bölüm

23:45 Hudutsuz Sevda

TV yayın akışı 19 Şubat Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 - Gel Konuşalım

12:15 - Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 - Survivor Panorama 

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 - Survivor 2025

00:15 - Survivor Ekstra

TV yayın akışı 19 Şubat Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Başka Bir Gün

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Kuruluş Osman / Yeni Bölüm

00.20 - Zembilli

TV yayın akışı 19 Şubat Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.35 - Bir Zamanlar İstanbul

17.45 - Lingo Türkiye

19.00 - Ana Haber

19.55 - İddiaların Aksine

20.00 - Maç Önü

20:45 - UEFA Avrupa Ligi Borussia Dortmund - Sporting Lisbon 

23:00 - PSV Eindhoven - Juventus

TV rehberi trt TV 8

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