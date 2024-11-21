Yayınlanma: 21.11.2024 - 16:43

Güncelleme: 21.11.2024 - 16:43

Yarın okullar tatil mi sorusu hava durumu raporları, Meteoroloji ve AFAD uyarıları ardından araştırılmaya başladı. Peki, Yarın okullar tatil mi? 22 Kasım İstanbul'da okullar tatil mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporlarına göre birçok ilde hava sıcaklığı düşmüş durumda. Antalya, Bursa, İstanbul, Ankara gibi illerde yağmur yağarken özellikle İstanbul'da şiddetli lodos görüldü.

ANTALYA'DA O İLÇELERDE OKULLAR TATİL!

Antalya'nın 6 ilçesinde 22 Kasım Cuma günü eğitime 1 gün ara verildi. İşte, o ilçeler:

Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde yarın okullar tatil.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, güney ve güneybatı, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara ve Ege'de kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.