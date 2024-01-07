Yayınlanma: 07.01.2024 - 17:15

Güncelleme: 07.01.2024 - 17:15

İstanbullular tarafından beklenen kar yağışı akıllara okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu getirdi. Peki, yarın okullar tatil mi oldu? 8 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi edildi?

OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

İstanbul'u etkisi altına alan soğuk hava ve günlerdir süren sağanak yağışın ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilmeye başlandı. 8 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

YARIN KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Mersin, Yozgat, Kırşehir, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Edirne, Kırklareli, Antalya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.