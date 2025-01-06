Ünlü isim Doğu Demirkol Kim Milyoner Olmak İster'e katılmıştı: '1 milyonluk soru hatalı iddiası'

Yayınlanma: 06.01.2025 - 16:12

Güncelleme: 06.01.2025 - 16:17

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? isimli yarışma programı 31 Aralık 2024 tarihinde "Yılbaşı Özel" konseptiyle ekranlara geldi. Oyuncu Doğu Demirkol da yarışmaya katılanlar arasındaydı. Demirkol, yarışmada 1 milyon lira değerindeki 12'inci soruya kadar ilerledi ve matematikte “Doğum Günü Problemi” olarak bilinen bir olasılık sorusu ile karşı karşıya kaldı. Demirkol'a "Matematikteki ünlü probleme göre, bir odada en az kaç kişi varsa bunlardan ikisinin miladi doğum gününün aynı gün olma ihtimali, hepsininkinin farklı olması ihtimalinden daha fazladır?" sorusu soruldu. Şıklar da ise 23, 123, 223 ve 323 sayıları yer aldı.

Youtube’da ürettiği matematik içerikleriyle bilinen ODTÜ’lü matematikçi Seyit Yalçın bu soruyla ilgili yayınladığı videosunda bu problemin, programda yanlış biçimde sorulduğunu iddia etti. Yalçın “Sorunun matematik literatüründeki orijinal versiyonunda “en az iki kişinin doğum gününün aynı olma olasılığı” ifadesi varken, problemin programda sorulan versiyonunda “en az” ifadesi bulunmadan “iki kişinin doğum gününün aynı olma olasılığı” biçiminde sorulmuştur. Ancak bu haliyle sorulduğunda bu soru meşhur matematik problemi denen problemden başka bir hale dönüşmektedir” ifadelerini kullandı.

Sorunun doğru yanıtı ise 23 olarak açıklandı.