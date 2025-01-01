Ceza, 'Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı: Kazandığı parayla yaptığı alkış topladı
'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yılbaşı özel programına katılan ünlü rapçi Ceza, 1 milyon TL değerindeki son soruda yarışmadan çekilerek 500 bin TL ödül kazandı.
Rapçi Ceza, dün Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yılbaşı özel bölümüne konuk oldu. 1 milyon TL'lik soruyu açtıran Ceza, 500 bin TL'nin sahibi oldu.
Ünlü isim, kazandığı parayı nereye bağışlayacağını da açıkladı.
Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde ünlü isimler yarıştı. Kazandıkları paraları derneklere bağışlayan ünlü isimlerden rapçi Ceza, performansıyla dikkat çekti.
1 MİLYONLUK SORUYU AÇTIRDI
Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı yarışmada rapçi Ceza da yer aldı. Sorulara peş peşe doğru cevaplar veren rapçi, 1 milyonluk soruya kadar ulaştı.
Rapçiye 1 milyon TL'lik soruda "Motorlu bir taşıta verilen ilk aşırı hız cezası, 28 Ocak'ta 1896'da, saatte 3 kilometre hız limiti olan bölgede, Walter Arnold adlı birine saatte kaç kilometre hız yaptığı için kesilmiştir?" soruldu.
Şıklarda ise 13-33-53-33 gibi cevaplar yer aldı. Doğru cevaptan emin olamayan rapçi Ceza, çekilme kararı aldı.
Cevap vermeyen Ceza, 500 bin TL'nin sahibi oldu.
ÖDÜLÜ BAĞIŞLADI
Ünlü rapçi, kazandığı parayı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını açıkladı.
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