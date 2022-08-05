YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi şekillendiren YAŞ kararları , Resmi Gazete'de yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2022 Cuma, 03:00
YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
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Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarına göre 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi. 38 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi




Yüksek Askeri Şura Resmi Gazete YAŞ

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