Yaş sınırlaması, Meclis’te
TBMM’de İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, “dijital mecralarda çocuklarımızı bekleyen tehdit ve riskler”i konuşmak üzere toplandı.
Komisyonda “sosyal medya kullanımında yaş sınırlaması, çocuklara yönelik ulusal güvenli internet ağı oluşturulması, dijital operatörlerin çocuklara yönelik uygulamalarının çoğaltılması, televizyon ekranlarımızda çocuklarımıza yönelik kötü örnek oluşturacak program ve yapımların kısıtlanması” konuları gündeme gelecek.
Konuşmasında Suriye’deki gelişmelere yer veren AKP milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu dijital mecraların kontrolsüz bir şekilde büyüyerek çocuklar için tehdit haline geldiğini söyledi. Katırcıoğlu, “Telefon ve internet teknolojilerinin hızla yaygınlaşması, çocuklarımızı sosyal ağların olumsuz etkilerine karşı savunmasız bırakıyor” dedi.
Katırcıoğlu, “LGBTİ+lobisinin faaliyetleri”ni olumsuz etki olarak gösterdi.
Etiketler: #TBMM #yaş kısıtlaması
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