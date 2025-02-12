Yasa dışı yollarla yurda girmişler... Edirne'de yakalandılar!
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmaları kapsamında, Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: #afganistan #düzensiz göçmen #PAKistan #EDirne
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