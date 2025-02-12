Yasa dışı yollarla yurda girmişler... Edirne'de yakalandılar!

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Yasa dışı yollarla yurda girmişler... Edirne'de yakalandılar!
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AA
Yayınlanma: 12.02.2025 - 09:40

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmaları kapsamında, Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Etiketler: #afganistan #düzensiz göçmen #PAKistan #EDirne

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